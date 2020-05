Binnenstadsbewoners Zutphen hopen dat coronacrisis leidt tot bezinning: ‘Neem ons serieus en maak de terrassen niet nóg groter’

Het geheime luik over een onbekende Joodse onderdui­ker leest als een pol­der-Indiana Jones

5 mei Stel je voor: je duikt in het Regionaal Archief van Zutphen en ontdekt daar het dagboek van een Joodse onderduiker. Deze bijzondere vondst beschrijft de laatste acht dagen van de Duitse bezetting en daarna houdt het dagboek op. Het enige wat je van de schrijver weet is zijn achternaam: Elzas. De zoektocht naar zijn identiteit staat beschreven in het boek Het geheime luik dat nu in Zutphen, Brummen en omstreken in de winkel ligt.