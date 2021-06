Boedapest kleurt Oranje, zien Nederlands Elftal-fans uit onze regio: ‘Op naar fanzone’

Nieuwe vrije­school op komst in Zutphen? Vier gedreven leerkrach­ten gaan ervoor

24 juni Zutphen kan over twee jaar zomaar een vrije basisschool rijker zijn. Drie pabostudenten en een ervaren rot in het vak hebben de handen ineengeslagen. Niet gek, want de vraag is groot in Zutphen. Voor de twee huidige vrije basisscholen in de stad zijn dikke wachtrijen.