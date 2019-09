Boeddhisme hielp Zutphense schrijver Sebo Ebbens bij het verwerken van de dood van zijn zoon Alban

Zutphense metalband Izegrim geeft show in legendari­sche Camden Underworld in Londen

24 september Spelen in een legendarische Engelse zaal waar ooit bands en artiesten als Foo Fighters, Radiohead, Soundgarden, Smashing Pumpkins en Sheryl Crow hun songs ten gehore brachten. De Zutphense metalband Izegrim gaat het doen. Izegrim speelt op 21 december in Camden Underworld in Londen, het hart van de Britse alternatieve muziekscene en vergelijkbaar met Paradiso in Amsterdam.