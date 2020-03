Boeken bezorgen op de fiets is populair vrijwilligerswerk: ‘Er zijn kapers op de kust’

Frederike Scholing van boekhandel Lovink in Lochem plaatste de oproep op Facebook. Waarom? ,,Omdat we het niet meer verantwoord vinden open te blijven - de anderhalve meter afstand wordt hier snel overschreden - sluiten we vanaf zaterdag de deur. In een crisis als deze moet je zoeken naar manieren om zoveel mogelijk omzet te generen. We zijn een Libris boekhandel en beschikken over een eigen webshop, maar veel liever bezorgen we zelf de boeken aan huis. Hier houden we simpelweg meer aan over. We hopen dat mensen van binnen en buiten Lochem massaal gebruik gaan maken van de bezorgservice.”