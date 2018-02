Boekhouder verduisterde ruim 2 ton van notaris

De voormalige administrateur van een notariskantoor in Zutphen heeft vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk tegen zich horen eisen wegens verduistering. Dirk P. uit Apeldoorn zou minimaal 231.000 euro hebben weggesluisd van de lopende rekening van de notaris. Ook geld dat voor derden is gereserveerd is aangesproken.

Volgens de officier van justitie gaat het nog maar om het topje van de ijsberg, omdat slechts de jaren 2011 tot medio 2015 zijn onderzocht, mede omdat oudere bankafschriften niet meer beschikbaar zijn. De nu 63-jarige ex-werknemer zou al veel langer bezig zijn geweest en mogelijk 350.000 tot een half miljoen hebben weggenomen.

Jongere broer

De man beschrijft voor de rechtbank in Zutphen hoe hij in de tang zat van zijn jongere broer, waar het meeste geld naar toe zou zijn gegaan. Hij betaalde de hypotheek voor diens riante huis in Duitsland, leasede dure auto’s voor hem en ga zo maar door. En waarom? ‘Ik heb op het sterfbed van mijn vader beloofd voor mijn broertje te zorgen. Hij is echter een levenslange ramp, die altijd verzorgd is door zijn ouders.’

Elke nacht lag P. er wakker van, gemangeld tussen twee gedachten: ‘gij zult niet stelen’ en: ‘gij zijt uw broeders hoeder.’ Toch durfde hij niet de stekker uit zijn praktijken te trekken, ook omdat hij bang was voor zijn broertje. ‘Hij kan behoorlijk dominant zijn, wat blijkt uit agressieve mailtjes.’

De officier van justitie beschrijft hoe de ex-boekhouder geraffineerd te werk is gegaan. Hij had ooit een lijst met TAN-codes gekopieerd. Als twee klerken van het kantoor controle uitoefenden maakt hij gauw geld over, zodat die kosten buiten de controle vielen.

De administrateur gebruikte een slapende rekening van het kantoor, dat hij voedde vanuit de lopende rekening. Kennelijk bleven de kruisposten onopgemerkt. Het geld werd overgemaakt op verschillende rekeningen van P., zodat de bank geen argwaan zou krijgen. Het kwam ten slotte uit toen een alerte medewerker steeds maar aan het lijntje werd gehouden over een ontbrekend bankafschrift. De notaris meldt dat de derdengelden geen moment in gevaar zijn geweest, omdat hij zijn eigen spaargeld erin heeft gestoken.

Schulden

Voor de voormalige boekhouder is zijn leven voorbij, stelt hij. Hij heeft zelf geen geld te makken en hoge schulden, onder andere het geld van de fraude moet hij terugbetalen. Daarbij heeft hij gezondheidsklachten en leeft in een sociaal isolement. Zijn raadsman vindt dat een veel lager fraudebedrag te bewijzen is en dat een werkstraf mede gezien de omstandigheden genoeg is.