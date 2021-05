Bokbierdag gaat onder voorbehoud door in vertrouwde stijl, op Zutphense markten: ‘Spreiden was geen optie voor horeca’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers schieten omhoog in Gelderland en Flevoland na ICT-sto­ring afgelopen weekeinde

3 mei Er zijn 870 positieve coronatests bijgekomen in deze regio, meldt het RIVM. Het gaat om geregistreerde besmettingen tussen gisterochtend en vanochtend, maar óók om tests van afgelopen weekeinde waarvan de uitslag was vertraagd. Vandaar dat het aantal nieuwe besmettingen extreem is toegenomen (373) ten opzichte van een dag eerder.