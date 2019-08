Bökkers na tien jaar ‘te groot’ voor Larense kermis

De Sallandse rockband Bökkers speelt dit jaar voor het eerst niet op de Larense kermis. De band is in de afgelopen jaren zo groot gegroeid dat ze niet meer binnen het budget past van bar-restaurant Stegeman, waar de band de afgelopen tien jaar elke kermismaandag optrad.

,,Ik zou het nog wel kúnnen betalen, maar de vraag is of je dat nog wil. De band is de laatste jaren inderdaad wel een stuk duurder geworden”, zegt eigenaar Rob Vermeulen van Stegeman. ,,Dan moet je keuzes maken. We hebben zaterdagavond ook de Snollebollekes, dat is ook niet bepaald gratis.‘’ Vermeulen vindt dat de regionale component met Høken met de Heinoos op maandag 9 september goed vertegenwoordigd is.

Bökkers ontstond een kleine tien jaar geleden als coverband van Normaal toen Jovink e n de Voerderbietels ermee stopte. Gitarist Hendrik Jan Bökkers richtte de band op en die speelde sindsdien elk jaar op de Larense Kermis. ,,In goed overleg”, zegt manager Ronnie Degen, is besloten voorlopig over te slaan.

Bökkers was een vastigheid op de maandag van de Larense kermis, waarvoor veel bezoekers speciaal een dag vrij namen. ,,Maar we treden heel veel op in de regio, nog wel zo'n tachtig keer per jaar. Je moet soms keuzes maken”, zegt manager Degen, die beaamt dat de band met de groeiende bekendheid ook steeds meer kost. ,,Maar met kerst komen we wel weer naar Witkamp in Laren, die traditie houden we nog vast.”