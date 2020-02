Boodschappen doen na 22.00 uur? In het centrum van Zutphen kan het straks misschien

Laat op de avond nog snel een zak chips halen of alvast een croissantje voor de volgende ochtend. Als het aan de Spar City-eigenaar Martijn ten Berge ligt, wordt dat mogelijk in het centrum van Zutphen. In navolging van zijn Spar-vestigingen in Deventer en Zwolle kijkt hij naar de mogelijkheid om later te sluiten aan het Stationsplein in Zutphen.