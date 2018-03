'Borstvoeding geven? Dat moet overal kunnen, ook in een winkel'

Zorg-woon­cen­trum Warnsveld waarschuwt voor schurft

11:37 Zorg-wooncentrum Den Bouw uit Warnsveld heeft maatregelen getroffen om schurft binnen het centrum te bestrijden. Bij één van de bewoners is een zeer besmettelijke vorm van schurft geconstateerd. In samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland is nu plan opgezet om verdere verspreiding te voorkomen van de besmettelijke, maar ongevaarlijke huidaandoening.