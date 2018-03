'Borstvoeding geven? Dat moet overal kunnen!'

1131 stemmen maar geen raadslid in Zutphen: 'Ik ben toch niet verplicht om in de raad te gaan?'

28 maart Als lijsttrekker van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld kreeg René Sueters 1131 stemmen, desondanks neemt hij geen zitting in de gemeenteraad. Dat was Sueters ook nooit van plan. ,,Ik was de kandidaat-wethouder, dat was algemeen bekend."