Boswachters gaan (nog) niet bekeuren, maar mensen wél aanspreken op gedrag

Boswachter Marcel Dellink van Natuurmonumenten, die in de Achterhoek werkt, heeft ook de status van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) en mag dus bij overtredingen een boete opleggen. ,,Maar er is geen direct beroep op ons gedaan door het kabinet om handelend op te treden bij overtreding van de corona-voorchriften. Dat mandaat is burgemeesters neergelegd, maar daar vallen wij niet onder.”

Richtlijnen RIVM

Dellink zegt dat hij en zijn collega's wel de richtlijnen van volksgezondheidsinstituut RIVM aanhouden en dus ook in de natuur is 1,5 meter afstand tot anderen de norm. ,,Als mensen in kliekjes door het bos lopen, zullen we daar wel iets van zeggen.”

Staatbosbeheer bekijkt vandaag aan de hand van de noodverordening of ze boswachters laat optreden.

Woordvoerster Shanti Haas van Natuurmonumentenzegt dat er bij haar organisatie nog niet definitief besloten is hoe er opgetreden moet worden, maar dat daarmee niet gezegd is dat in het bos nu ‘straffeloosheid’ regeert. ,,Als onze boswachters dingen zien die dor de corona-crisis niet door de beugel kunnen, schakelen zij de gemeente of de politie in. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld groepen jongeren na samen in een bos gaan rondhangen.”

Vermanend toespreken