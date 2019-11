Botsing met domino-effect aan IJsselkade Zutphen, veroorzaker gaat er vandoor

Inwoners van Zutphen zien afvalreke­ning met ruim 26 euro stijgen

14:58 Huishoudens uit Zutphen zijn komend jaar ruim 26 euro meer kwijt aan de jaarlijkse afvalrekening. Het vaste tarief dat elk huishouden jaarlijks moet betalen stijgt van 138,50 naar 164,65 euro. Het bedrag dat per keer moeten worden betaald voor het aan de weg zetten van de grijze container, of het in de verzamelcontainer stoppen van de afvalzak, blijft wel gelijk.