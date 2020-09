Bowlingtalent Romano (14) uit Vorden zet alles opzij voor tien strikes op rij

Steenber­gen: regisseur binnen en buiten de lijnen bij Be Quick

31 augustus Behalve aanvoerder is Joey Steenbergen nu ook bestuurslid technische zaken bij Be Quick Z. Zijn doel: eindelijk orde en regelmaat scheppen bij de club waar het de laatste jaren zelden rustig was. Afgelopen weekeinde klopten de Zutphenaren Wijhe in het bekertoernooi (2-0).