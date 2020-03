Boze brief van bezorgde kleuterjuf aan Rutte gaat viraal: ‘Kinderen dragen virus wel over’

‘Bedankt voor de duidelijke persconferentie’, begint ze haar relaas. ‘Ik kon u niet meteen schrijven, want ik moest eerst de tafels van mijn kleuters schoonmaken en mijn papierbak legen, die vol zat met papieren zakdoekjes, want dat doet de schoonmaak helaas niet.’

‘Snap uw bezorgdheid’

Wat volgt is een verhaal waarin Van Pernis haar zorgen uit over de gang van zaken. Gisteren kwam het kabinet met nieuwe maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Het sluiten van basisscholen hoort daar niet bij. Het stilleggen van het onderwijs heeft volgens Rutte ‘te grote maatschappelijke gevolgen’, omdat veel ouders dan niet kunnen werken. Maar kinderen die verkouden zijn of andere klachten hebben, moeten wel thuis blijven. Rutte: ,,Ik doe een beroep op alle juffen en meesters: ik snap dat u bezorgd bent, maar ik hoop dat u begrip hebt. Dit is echt de verstandigste maatregel nu.”

‘Kinderen dragen virus wel over’

De oproep van Rutte kan op weinig begrip rekenen bij Van Pernis, die les geeft op basisschool De Vlinder in Dieren. ‘U zegt dat kinderen niet heel ziek worden’, schrijft ze. ‘Dat is fijn, maar ze dragen het virus wel over. Op mijn collega wiens schoonmoeder door chemo geen weerstand heeft. Op die andere kleuter wiens moeder huisarts is, op onze partners en familie die in ziekenhuizen werken of komen. U zegt dat wij zorgen dat de boel niet om valt. Maar ziet u dat dit mes aan twee kanten snijdt?’