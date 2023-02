Boze burgemeesters in Achterhoek begrijpen helemaal niets van waarschuwing ziekenhuisbaas Gelre: ‘nog niet eens buurt gemaakt’

Burgemeesters en ziekenhuizen in de Achterhoek hebben met verbazing en boosheid kennis genomen van de woorden bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Gelre ziekenhuizen. Hij waarschuwde tijdens een protest tegen voorgenomen bezuinigingen in Zutphen dat de zorg in de ook elders in de Achterhoek gaat veranderen, ook ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem moeten vrezen.

Eringa is van plan de kraamafdeling en de spoedeisende hulp in Zutphen te sluiten. Dat is volgens hem noodzakelijk om ‘zijn’ ziekenhuis financieel weer gezond te maken. Deze maatregelen hebben tot woedende reacties geleid en een groot protest vrijdag bij het ziekenhuis in Zutphen.

Vanuit het publiek werd Eringa tijdens het protest de vraag gesteld, hoe het mogelijk is dat andere ziekenhuizen in de regio het wel redden met de spoedeisende hulp en verloskunde. ,,Ik zeg jullie wel, met de groeten aan Winterswijk en Doetinchem: ook dáár zullen straks keuzes gemaakt moeten worden, omdat de zorg niet kan blijven zoals hij nu is. Ook niet in Doetinchem, ook niet in Winterswijk.”

Nek omdraaien

Die woorden zijn in het verkeerde keelgat geschoten in de Achterhoek. In een gezamenlijk statement benadrukken de twee ziekenhuizen, burgemeesters en huisartsen dat door de onderlinge goede samenwerking de Achterhoek tot een van de gezondste regio's behoren.

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk reageert gepikeerd op de woorden van Eringa: ,,Zeker van iemand die volgens mij nog nooit in het SKB is geweest.”

De Doetinchemse burgemeester Mark Boumans twitterde vrijdagavond: ‘Bijzonder dat je eerst je eigen ziekenhuis @gem_Zutphen de nek omdraait en vervolgens @Slingeland_ZH en @SKBWinterswijk hetzelfde voorspelt… wie denk je dan te zijn #glazenbol.’