Boze familie opgepakte man 'wil kat redden' in uitgebrande woning in Zutphen

Drie postende politiemensen verhinderden dat samen met zes in allerijl opgeroepen collega’s. De emoties bij de familieleden liepen daarbij hoog op. De familieleden verkeerden in de veronderstelling dat nog een kat in de woning zou moeten zijn. De politiemensen verzekerden hen dat dat niet het geval was. Uiteindelijk stapten de vijf in hun auto en vertrokken.



De bewoner van de flat aan de Zutphense Brucknerstraat die gisternacht geheel uitbrandde, was de middag daarvoor met drie anderen aangehouden en ingesloten in het cellencomplex in Doetinchem. De man wordt verdacht van diefstal en heling. Volgens omwonenden handelde hij ook in drugs en was er een grote aanloop bij het pand. Dat laatste kan de politie niet bevestigen.