Daar is die weer: discussie over verplaatsen van de oude Wilhelminafontein in Zutphen

Hidde (23) uit Zutphen gaat in vliegende waterstof­boot op jacht naar eeuwige roem: ‘Toen-ie van het water kwam, kreeg ik kippenvel’

1 juli Hidde Jansen gaat volgende week geschiedenis schrijven. De 23-jarige TU Delft-student, geboren en getogen in Zutphen, zit op zaterdag 10 juli in de Middellandse Zee bij Monaco aan het stuur van ’s werelds eerste, mede door hem ontworpen ‘vliegende waterstofboot’. Hij is dan piloot in een van drie races van de Monaco Energy Boat Challenge, een soort WK op open water voor duurzame boten. „Ik krijg hier een enorme kick van.”