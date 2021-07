Zutphen sluit weg bij rechtbank voor overig verkeer om boeren met trekkers ruimte te geven voor actie

video Verdachte brandstich­ting Zutphen weer vrij, maar hij keert voorlopig niet terug in wooncom­plex

12 juli De man die zaterdag werd opgepakt voor brandstichting in zijn eigen appartement in een wooncomplex in Zutphen, is weer op vrije voeten. Het onderzoek naar de brand loopt nog en de man is ook nog steeds verdachte.