Brand Multimate Heijink komt direct na verbouwing: 'Dit is echt heel zuur'

De brand die maandagavond in bouwmarkt Multimate Heijink in Zutphen woedde, komt net na een interne verbouwing. Het relatief kleine beetje vuurwerk dat in de bunker lag, kwam geen moment in gevaar.

Het zijn vooral medewerkers van de bouwmarkt zelf die buiten bij de zaak staan, een half etmaal na de brand in Multimate Heijink aan de Leestenseweg in Zutphen. Ze mogen het pand niet in, tot dat duidelijk is hoeveel asbest er op het terrein ligt. ,,We hebben nog geen idee van de schade'', zegt Stefan Heijink, zoon van de eigenaar. De brand is ontstaan aan de zijde waar onder andere ook de kassa's staan, weet hij. ,,Misschien werkt er van alles en nog wat niet meer. We hadden net een interne verbouwing achter de rug. Dit is echt heel zuur. Maar belangrijker is dat er geen persoonlijk letsel is.''

Snel bij

Volgens Stefan Heijink was het zijn vader die de brand maandagavond ontdekte. ,,Hij was nog in de zaak aan het werk en rook wat. Daardoor waren we er direct bij en konden we snel de brandweer inschakelen. Dat is een geluk bij een ongeluk geweest.''

Voorraad

Het is niet duidelijk wanneer de Multimate-bouwmarkt weer zijn deuren opent. ,,Maar het zal duidelijk zijn dat iedere dag dat we niet open zijn, ons niet blij maakt'', zegt Stefan. ,,We hebben de leveranciers gebeld dat ze ons voorlopig nog even niet hoeven te bevoorraden. We hebben zoiets gelukkig nog nooit eerder meegemaakt en dat hopen we niet snel weer mee te maken.''

Vuurwerk

Heijink kan zich voorstellen dat er in de omgeving onrust ontstond toen op sociale media diverse berichten rond gingen over de aanwezigheid van mogelijk 10.000 kilo vuurwerk. ,,Dat is de capaciteit van de bunker. Er lag iets van 200-300 kilo in, een winkelwagentje vol. En dat vuurwerk lag aan de andere kant van de zaak, daar zit misschien wel veertig meter tussen.''

Vuurwerkemblemen

Toch joeg vuurwerk de brandweer ook schrik aan. De brandweerlieden wisten al toen zij onderweg waren naar de brand dat er een vuurwerkbunker in het pand zit. Brandweerlieden die op zolder zochten naar de brandhaard, stuitten daar op dozen met vuurwerkemblemen en schrokken. Omdat zij op dat moment niet wisten wat daar in zat, verlieten zij uit voorzorg het pand en werd de brand vanaf de buitenkant bestreden. Later bleek dat er onder meer kerstspullen in de dozen zaten, meldde woordvoerder Remco ten Raa gisteren.

Volledig scherm De brand in de bouwmarkt is geblust. © News United

Meldingsplicht

Volgens de gemeente Zutphen voldoet de vuurwerkopslag bij Heijink aan de regels. Voor de opslag van maximaal 10.000 kilo, zoals bij Heijink, is geen vergunning nodig. Er geldt alleen een meldingsplicht. Daaraan voldoet Heijink, aldus de gemeente.

Woonwijk