Brand Zutphens tankstation: persoon wilde gasflessen vullen met lpg-installatie

VIDEOIn Zutphen heeft korte tijd een brand gewoed bij een tankstation aan de Warnsveldseweg, middenin een woonwijk. De brand is ontstaan in een Volkswagen-camperbusje, nadat de bestuurder hiervan gasflessen wilde vullen via de lpg-installatie. Hierna sloeg de brand over op de lpg-zuil. De bestuurder is gewond geraakt.

Het gaat om een tankstation van De Haan. Volgens René van der Neut, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), was het een 'groot geluk' dat de Zutphense brandweerkazerne zich dichtbij het tankstation bevindt. „Dit had heel anders kunnen aflopen. De brand was snel onder controle, maar er lekte gas weg uit de lpg-installatie. Daarom zijn direct omwonenden achter het tankstation uit voorzorg geëvacueerd."

Gasflessen

Volgens Van der Neut heeft de bestuurder van een camperbusje geprobeerd met de lpg-zuil gasflessen te vullen. Dit is bij wet verboden. „In de camper zit een koelkast. Die heeft een kleine waakvlam. Hierdoor is brand ontstaan in de camper en dit is overgeslagen op de lpg-installatie."

De bestuurder is gewond geraakt door de brand. Hij is met tweede en derdegraads brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Willy Berfelo, die in de omgeving van het tankstation woont, zegt bovendien ontploffingen te hebben gehoord. „Ik zat achter mijn laptop. Uit het het niets hoorde ik een knal. In eerste instantie kon ik het niet plaatsen. Daarna volgden nog een paar knallen en ben ik buiten gaan kijken. Dit verwacht je toch niet voor je huis." Ook aanwonende Martin Nijk hoorde een knal. „De bus stond eerst in brand. Daarna kwam de lpg-installatie tot ontploffing."

De brand in een busje was snel onder controle.

GRIP1

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Alleen de lpg-installatie bleef gas lekken. Daarom is opgeschaald naar GRIP1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Dat betekent dat een Commando Plaats Incident (CoPI) is en de directe omgeving korte tijd is ontruimd. Volgens VNOG-woordvoerder Van der Neut is de lpg-installatie uit voorzorg natgehouden met bluswater en is de gastoevoer naar het tankstation afgesloten. „We laten het restgas gecontroleerd wegvloeien. De situatie is nu veilig en het gevaar is geweken."

De brandweer verricht nog metingen bij de woningen achter het tankstation. Dit gebeurt per etage. Zodra de situatie het toelaat, mogen bewoners weer terug naar hun woning.

