Brandweer evacueert preventief flatbewoners in Nesstraat Zutphen

Video ‘Wel een beetje ongemakke­lijk’: deze conducteur heeft voor elke reiziger een gedicht

19 november Pieter Rutten was jarenlang een ‘strenge doch rechtvaardige’ hoofdconducteur. De Zutphenaar trakteerde in gebreke blijvende treinreizigers steevast op een bekeuring, ongeacht de omstandigheden. Tot drie jaar geleden. Zijn strikte aanpak riep veel agressie op en Rutten zat een maand uitgeblust thuis. Hij vond een remedie: af en toe een oogje dichtknijpen, relaxter door de trein wandelen en bovendien: reizigers gedichten voordragen. ,,Ik zie reizigers niet langer als potentiële overtreders, maar als vitamientjes.’’ De Dichtende Conducteur was geboren.