Brandweer haalt automobilist uit voertuig na botsing met boom bij Warnsveld

Het slachtoffer zat beklemd in het voertuig en werd door brandweerlieden bevrijd. Na een eerste behandeling in de ambulance werd de automobilist toch meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Niet bekend is waardoor de auto uit de bocht is gevlogen, tegen een boom reed en in een weiland tot stilstand kwam. Het voertuig liep zware schade op en is afgesleept.