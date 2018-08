Brandweer laat gevaarlijk gifgas in Empese maiskuil gecontroleerd ontsnappen

Met snoezelkus­sens maakt Loes uit Zutphen leven met dementie aangenamer

11:59 Er was al een snoezelkar met effecten als licht, geluid en geur in Wijk bij Duurstede, een snoezelkamer met sterrenhemel in Wateringen en in Zutphen worden dit jaar meer snoezelkussens voor dementerenden dan ooit geproduceerd. Door Loes Vos (56).