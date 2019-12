Brandweer rukt uit voor brandend matras in Zutphense flat

Zutphenaar is wanhoop nabij na elfde inbraak in jaar tijd bij zijn Jeugdtui­nen

29 december Omver getrapte hekjes, met messen bewerkte kassen, ingetrapte schuren en gejat gereedschap. Ruben Wiggers is het zat. Voor de elfde keer was het dit jaar raak bij de Jeugdtuinen in Zutphen. ,,Het is geen doen meer.’’