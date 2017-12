Brandweer Zutphen gooit rond jaarwisseling de keuken open

Het Zutphense brandweerkorps gunt Jan Publiek rond de jaarwisseling een kijkje in zijn keuken. De belevenissen van de spuitgasten uit de Hanzestad zijn 24 uur lang - van 8.00 uur oudejaarsochtend tot 8.00 uur nieuwjaarsochtend - te volgen via Facebook. ,,We willen ons profileren aan de voorkant en mensen warm maken voor de brandweer'', zegt de Zutphense postcommandant Martijn Huiskamp.

Vanwaar deze nieuwe volgactie?

Huiskamp: ,,Om te laten zien hoe het er aan toe gaat op onze kazerne gedurende een mogelijk druk etmaal. Maar ook om onszelf op de kaart te zetten en mensen warm te maken voor het werk bij de brandweer. We starten in januari een grote wervingscampagne; aanwas is welkom. Je kunt de Facebookactie zien als een voorloper daarvan.''

Gaan jullie live en wordt alles op Facebook gezet?

,,Nee, we gaan niet live. En nee, niet alles zal Facebook halen en dan doel ik vooral op beeldmateriaal. Dit om mogelijk ongepaste posts te voorkomen. Een collega 'zit op dienst' en zal 24 uur lang stukjes tekst op onze Facebookpagina zetten. Een andere collega levert foto's van incidenten. Zodra een ploeg terugkomt na een melding, wordt er iets gepost. Na een heftig incident met zwaargewonden of fatale slachtoffers zullen we terughoudend zijn met beeldmateriaal. Of dat helemaal niet posten. Dit met het oog op de privacy.''

Stel dat er hoegenaamd niets gebeurt rond de jaarwisseling: hoe houden jullie de mensen dan aan jullie Facebookpagina gekluisterd?

,,We zullen sowieso tekst en beeld posten over het dagelijks leven in een kazerne. Je kunt zien hoe we zo'n dag doorkomen, waar we koffiedrinken, eten, zaken bespreken... Het wordt in elk geval een mooi inkijkje in het kazerneleven.''

Is de jaarwisseling populair onder brandweerlieden?

,,Sommigen werken dan graag, vinden het een spannende periode. Anderen zitten liever thuis of bij familie. We hebben nooit problemen om de dienst met oud en nieuw 'dicht' te krijgen. Aan personeel geen gebrek.''

Zetten jullie extra personeel in rond de jaarwisseling?