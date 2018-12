Bridgers uit Zutphen en Dalfsen steunen UNICEF

Zutphens onderwater­le­ven bij internatio­na­le fotowed­strijd

5 december Patrick van Gemert is genomineerd voor de Lowland Photo Contest. De Zutphense fotograaf maakte het afgelopen jaar een onderwaterfoto van een snoek in het Bronsbergenmeer in Zutphen en behoort daarmee bij de laatste vijf genomineerden voor de internationale natuurfotowedstrijd.