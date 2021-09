Broederliefde bij Be Quick: ‘Dat we allebei zijn afgevallen voor het profvoetbal, heeft ons dichter bij elkaar gebracht’

Joey (27) en Jamiro (20) Steenbergen: de tegenpolen

Jamiro: ,,Dat we allebei zijn afgevallen voor het profvoetbal, heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Ik werd in mijn ogen in de jeugd onterecht weggestuurd bij Go Ahead Eagles, in die periode is Joey heel belangrijk geweest om met die teleurstelling om te gaan. Het draait in de voetballerij ook om connecties. Hij heeft het tot de jeugdopleidingen van ‘Kowet’ en FC Twente geschopt en speelde zelfs in Australië, maar maakte ook daar mee dat er geen perspectief was. Ik keek altijd erg tegen hem op, omdat hij heel erg getalenteerd was. Je zag dat hij verder was dan de andere spelers. Dat triggerde mij ook om de top te willen halen. Joey cijfert zichzelf vaak weg voor het team. Dat is mooi, maar het gaat ook ten koste van zijn eigen spel. Als ik hem daarop aanspreek, neemt hij dat niet zo makkelijk van me aan. Ik blijf toch zijn broertje. Dat het ons vijfde jaar wordt bij Be Quick, en we daar ook echt samen voor kozen destijds, maakt het bijzonder.”