Brug over Vispoortgracht Zutphen toch weer een optie

Er is in Zutphen in het verleden al regelmatig over gesproken: een voetgangersbrug over de Vispoortgracht en een autovrij ’s Gravenhof. Opnieuw zijn beiden een optie, als onderdeel van miljoenenproject Poort van Zuid. Ook parkeren onder de Vispoortgracht behoort tot één van de scenario’s, als compensatie voor de parkeerplaatsen die op ’s Gravenhof verdwijnen. Met Poort van Zuid is het de bedoeling om de zuidelijke entree van de stad te verbeteren.

De gemeente verwacht na de aanleg van de rondweg om de Hoven namelijk meer verkeer vanaf die kant richting centrum. Ook ’s Gravenhof zal naar verwachting een flinke metamorfose ondergaan. Daarmee is het de bedoeling om de binnenstad aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken.

De gemeente Zutphen liet enkele landschapsarchitecten de afgelopen tijd drie toekomstige scenario’s opstellen, nadat omwonenden en ondernemers zich in het voorjaar mochten uitspreken over de eerste ideeën. Bij een variant met parkeerplaatsen op de Houtwal is ook een voetgangersbrug richting Tadamasingel en Spittaalstraat ingetekend. Bij twee andere scenario’s wordt gedacht aan ondergronds parkeren op de plek van het voormalige ROC-gebouw aan het Vispoortplein of parkeren onder de Vispoortgracht. De huidige parkeerplaatsen op de Houtwal zouden dan verdwijnen. Los van de drie varianten wordt op ’s Gravenhof gedacht aan een autoluw of autovrij plein waar meer ruimte is voor recreatie. Of het plein geheel autovrij wordt moet nog bepaald worden, ook het behoud van 15 parkeerplaatsen is nog aan de orde.