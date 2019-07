Bruggen vol kunst over de Berkel gaan er niet komen

Het plan om in totaal negen, grotendeels overkapte, bruggen over de Berkel aan te leggen is in het water gevallen. De bruggen vol kunst, gebaseerd op De Brug der Zuchten in Venetië, moesten een trekpleister voor de Achterhoek worden. De Stichting Overdekte Berkelbruggen krijgt de financiering niet rond voor de bruggen die onder meer in Lochem, Zutphen en Borculo zouden komen.