Brummen scherpt regels voor carbidschieten aan: alleen in de middag wordt er geknald

Urk voor het eerst sinds lange tijd niet coronakop­lo­per en Hattem en Heerde staan op nul

2 december Het RIVM meldt vandaag 4942 nieuwe coronagevallen, een stijging ten opzichte van gisteren. In Oost-Nederland zien we die stijging terug in IJsselland en Flevoland, maar niet in Noord- en Oost-Gelderland. Opvallend: Urk is vandaag voor het eerst in lange tijd niet meer de gemeente in deze regio met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners.