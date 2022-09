Bundel over het Europa van de jaren 50 door de ogen van Jeanne Bieruma Oosting gepresenteerd

Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) staat recent weer in de belangstelling door de biografie Geen tijd verliezen, die Jolande Withuis over haar schreef. Oosting publiceerde in de jaren vijftig verhalen en tekeningen over haar reizen door Europa in Elseviers Weekblad. Deze zijn nu voor het eerst gebundeld in het boek Tekenend door Europa.