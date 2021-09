Burgemeester blij met keuze voor kermis in hartje Zutphen: ‘Zeker als je ziet wat er in Zandvoort allemaal kan’

Zeven ton uit Den Haag voor middelbaar onderwijs in Zutphen, maar wat gaan ze daar mee doen?

2 september Om middelbare scholen in krimpregio's toekomstbestendig te houden trok onderwijsminister Arie Slob gisteren flink de portemonnee. Landelijk gezien meer dan 22 miljoen euro. Met gezamenlijk bijna zeven ton zijn de middelbaren scholen in Zutphen één van de grootverdieners. ,,We kiezen in Zutphen bewust niet voor een grootschalige fusie.’’