Burgemeester luistert naar briefschrijvers in Zutphen: ‘Zwarte piet is hier klaar voor een nieuwe invulling’

‘Zwarte piet past niet bij Zutphen’

De golf van protesten tegen racisme over de hele wereld was voor haar de druppel. ,,De uitbraak van corona was voor mij niet het moment er iets mee te doen. Maar de afgelopen weken is het steeds meer naar boven gekomen. Zwarte piet past voor mijn gevoel niet bij de gemeente die Zutphen in mijn ogen is of zou moeten zijn, bij het Nederland waarin ik graag woon.’’