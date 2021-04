Burgemeester mag onder voorwaarden camera’s in binnenstad Zutphen gebruiken om veiligheid te waarborgen

Leegstaande panden, een karrenvracht aan telefoonreparatiewinkels, scheurende scooters en hangjongeren. Het stationsgebied in Zutphen is allesbehalve een fraaie entree van de binnenstad. Die binnenkomst vanaf het station of de nieuwbouwwijk Noorderhaven is al jaren een groot aandachtspunt in Zutphen. Camerabewaking kan helpen de overlast tegen te gaan, stelde burgemeester Annemieke Vermeulen vorige maand in de Stentor.