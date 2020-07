Burgemeester moet op het matje komen na weren van de kermis in de binnenstad van Zutphen

Een suikerspin halen of een horloge omhoog halen in een grijpmachine. Volgens burgemeester Annemieke Vermeulen is het op de smalle markten van Zutphen niet te doen om anderhalve meter afstand te houden. Gisteren besloot ze daarom om de kermis begin september in de binnenstad van Zutphen niet toe te staan en op zoek te gaan naar een alternatieve locatie in de stad. Een groot deel van de gemeenteraad heeft daar twijfels bij en dient een zogenoemd interpellatieverzoek in. Vermeulen moet tijdens de komende raadsvergadering verantwoording afleggen.