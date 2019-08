Burgemeester trots op Turbo Theo (85): ‘Geweldig wat je hebt gedaan voor Warnsveld!’

Bijna helft woningen nieuwe wijk in Lochem verkocht

9:15 Er is veel animo voor woningen in de nieuwbouwwijk Bosstaete in Lochem. Van de 56 huizen zijn er volgens makelaar Rinze Addink van Beltman Makelaardij inmiddels 22 verkocht tijdens de verkoopfase 1. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 met de bouw van de eerste serie woningen (38 stuks) begonnen wordt. Aannemer Kreunen uit Lochem gaat de huizen bouwen.