Burgemeester van Brummen wil dat Dijksma luchtruim Eerbeek ontziet

Brug over Vispoortgracht Zutphen toch weer een optie

4:00 Er is in Zutphen in het verleden al regelmatig over gesproken: een voetgangersbrug over de Vispoortgracht en een autovrij ’s Gravenhof. Opnieuw zijn beiden een optie, als onderdeel van miljoenenproject Poort van Zuid. Ook parkeren onder de Vispoortgracht behoort tot één van de scenario’s, als compensatie voor de parkeerplaatsen die op ’s Gravenhof verdwijnen. Met Poort van Zuid is het de bedoeling om de zuidelijke entree van de stad te verbeteren.