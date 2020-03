Burgemeester Vermeulen legt krans voor gefusilleerden Zutphense IJsselkade

LIVE | Corona in de regio: Koningin Máxima buigt voor zorg in Loenen en dodental Heerde loopt rap op

18:40 Na topoverleg maakt het kabinet vandaag bekend tot wanneer de coronamaatregelen verlengd worden. Om 19:00 geeft Mark Rutte samen met minister de Jonge een persconferentie. Ondertussen maakt het coronavirus meer slachtoffers in Nederland. Zo worden verzorgingstehuizen in Oost-Nederland keihard getroffen. Inmiddels zijn in woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde van de zeventig bewoners dertien mensen overleden en zijn tenminste 23 mensen besmet. Volg alle ontwikkelingen in onze regio ook vandaag weer in dit liveblog.