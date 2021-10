Burgemeester Vermeulen sluit alweer drugspand in Zutphen: teller voor 2021 staat op acht

Rondom een woning aan de Beethovenstraat in Zutphen was al langere tijd sprake van zoveel overlast van drugsgebruikers en -dealers, dat burgemeester Annemieke Vermeulen de deur van de woning heeft laten verzegelen. Het is dit jaar al het achtste drugspand dat werd gesloten.

Afgelopen zomer werd er in de woning een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Een 54-jarige man uit Zutphen - niet de bewoner van het pand - werd daarbij gearresteerd. Nu is in overleg met politie besloten de woning te sluiten voor een periode van in ieder geval drie maanden. Dit om de rust in de buurt terug te laten keren, zo meldt de gemeente Zutphen.

Anonieme melding belangrijk

De woning is verzegeld en er is een vermelding op aangebracht dat het pand niet mag worden betreden. Mede dankzij een melding die werd gedaan bij Meld Misdaad Anoniem kon het pand gisteren worden gesloten. Die melding heeft in deze zaak een belangrijke rol gespeeld.

Burgemeester Vermeulen gaf onlangs een interview aan de Stentor waarin zij aangaf vol in te zetten op het aanpakken van drugsoverlast. Zij kondigde toen al aan dat er weer een sluiting van een drugspand zat aan te komen. ,,We hebben nog een sluiting van een drugspand in voorbereiding, kan ik alvast zeggen’’, liet Vermeulen in het interview weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.