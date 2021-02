Burgemeester wil camerabewaking bij toegang tot binnenstad Zutphen

Check jouw gemeente KAART | Minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland, opvallende daling in Ommen

19 februari Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag gedaald ten opzichte van donderdag. En dat terwijl het aantal positieve tests landelijk opnieuw is gestegen. In deze regio noteerde alleen Flevoland een kleine stijging, terwijl IJsselland en Noord-en Oost-Gelderland juist minder nieuwe besmettingen zagen.