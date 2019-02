Burgemeester wil woonoverlast Zutphen aanpakken met dwangsommen

Woning­brand in centrum Zutphen had een technische oorzaak

20 februari De brand bij de woning aan de Laarstraat in Zutphen in de nacht van zondag op maandag had een technische oorzaak. De exacte oorzaak is volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) niet meer te achterhalen.