Burgemeester Zutphen 'aangeslagen' na motie van treurnis

Zo haal je Europese miljoenen naar Oost-Nederland

23 mei De Europese Unie investeerde de afgelopen vijf jaar 101 miljoen euro in innovatieve projecten in Oost-Nederland. Hoeveel ‘innovatiegeld’ er in de toekomst vanuit Brussel deze kant op komt is afhankelijk van de verkiezingen van donderdag. ,,Europese subsidies zijn cruciaal.”