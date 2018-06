Burgemeester Zutphen als koningin in de fluisterboot

Sinds december 2016 is Annemieke Vermeulen burgemeester van Zutphen, ze sprak met tal van inwoners, deed mee aan uiteenlopende activiteiten en overnachtte zelfs op diverse bed- and breakfast-locaties. ,,Maar dit is mijn eerste keer in de fluisterboot."

Zegt ze donderdagmiddag nadat ze vanaf de aanlegplaats aan het Rijkenhage in de boot is gestapt met aan boord fluisterschipper Walter Stellaart. De twee doen dat in het kader van de generale repetitie voor een festiviteit die vrijdagmiddag om half zes begint: de opening van de jaarlijkse Zutphense Kunstroute.

Hoofdrol in sprookje

Vermeulen gaat dus meteen voor de tweede keer van haar leven de fluisterboot in. En dat niet als burgemeester, maar als 'koningin van Zutphen'. Niet getooid met haar ambtsketen dus: de burgemeester draagt een kroon. Ze speelt de hoofdrol in een sprookje, geschreven door kunstenaar Nicolette Berendsen. Tijdens de repetitie leest Berendsen eruit voor: ,,De nuchtere en bescheiden inwoners van Zutphen noemden haar spontaan koningin. Ze gaf de leiding aan de stad die bruiste van energie en scheppingskracht."

Dansend welkom

,,En bij die zin gaan wij los", zegt Mars Bentum, directeur van de dans- en theaterschool die zijn naam draagt. Boven op de Berkelruïne heet een groep jongeren de burgemeester-koningin al dansend welkom. Een van hen, allround-danser Linzo, strooit bloemen in het water wanneer de boot onder de poort doorvaart.

Al varend knipt Vermeulen linten door, een handeling die burgemeesters nu eenmaal vaak moeten verrichten. Rode linten in dit geval: dat is het thema van de kunstroute dit jaar. Na de verrassende afloop van het sprookje - uit het nabijgelegen Leeuwenhuisje komt een levend cadeau voor de koningin te voorschijn - trekt Bentum met zijn dansers de stad in met een lang rood lint, hij neemt Vermeulen en het publiek mee naar de Witte Vleugel bij de Walburgkerk, de uitvalsbasis van de Kunstroute 2018. Hier is van elk van de 43 deelnemende kunstenaars één werk te zien.

Ateliers open