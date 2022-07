Burgemeester Zutphen: ‘Geen invloed op timing van berichtgeving’ over oud-wethouder Werger

In zijn column in het weekblad Contact beschreef de Warnsveldse ondernemer Paul Bombeld op 21 juni de gang van zaken tijdens een bedrijfsbezoek. Hierbij was ook de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Zutphen aanwezig. Bombeld had daarvoor in twee eerdere columns vraagtekens geplaatst bij de gang van zaken rond de klachten over grensoverschrijdend gedrag van – inmiddels – oud-wethouder Laura Werger.