Burgemeester Zutphen: ‘Ik wil nooit meer dat Zutphen in het nieuws komt als intolerante stad’

Fors meer woningin­bra­ken in gemeente Zutphen, vooral Warnsveld vaker de klos

5 januari In 2019 is bijna 50 procent meer ingebroken in de gemeente Zutphen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Buurtpreventje, een Zutphens veiligheidsplatform. Dat baseert zich op gegevens van de politie. Vooral in de dorpskern van Warnsveld zijn veel meer inbraken genoteerd.