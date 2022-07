Burgemeester Zutphen teruggefloten: nieuwbouw binnenstad moet lager zodat bewoners kerktoren blijven zien

Met video Ambtenaren­feest gemeente Brummen afgeblazen vanwege ‘protestac­tie’

In Brummen is vanavond een personeelsfeest van de gemeente vroegtijdig gestopt. Op de parkeerplaats tussen het gemeentehuis en de feestruimte was een protestactie bezig met zo'n veertig sympathisanten van boeren. Boeren zelf waren er amper aanwezig. Slechts vier boeren met trekkers hadden zich verzameld op het parkeerterrein.

30 juni