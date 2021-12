Burgemeester Zutphen zet mystery guests in om horeca op naleven QR-code te controleren: tien zaken op vingers getikt

IJsselmeeu­wen wil ophelde­ring wethouder over uitspraken inzake sportbe­drijf: ‘Er zijn onwaarhe­den over ons verteld’

Zwem- en polovereniging De IJsselmeeuwen is boos op de Zutphense wethouder Laura Werger. Volgens voorzitter Dennis Out heeft zij de Zutphense gemeenteraad tijdens een forumbijeenkomst op 29 november verkeerd geïnformeerd over de rol en houding van De IJsselmeeuwen inzake het nieuwe sportbedrijf Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (ZSA).

12 december