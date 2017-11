Burgemeesters doen drugshuis op slot

Spelregels

Als in een woning bijvoorbeeld harddrugs worden verhandeld mag de burgemeester de woning drie maanden afsluiten. In andere gevallen volgt eerst een waarschuwing. Dat gebeurt bijvoorbeeld als in een woning meer dan vijf hennepplanten worden gevonden, een handelsvoorraad van meer dan 30 gram softdrugs aanwezig is of die drugs worden verhandeld. Het pand gaat op slot als iemand binnen een bepaalde periode nogmaals in de fout gaat. Een woning kan maximaal een jaar worden afgesloten. Voor winkels, bedrijven, loodsen, magazijnen zijn de straffen strenger. In het uiterste geval, als bijvoorbeeld in zo'n pand bij herhaling harddrugs worden verhandeld, kan een burgemeester een pand voor onbepaalde tijd sluiten.