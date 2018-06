Bus met Nederlandse demonstranten naar kerncentrale in Duitsland

Verschillende Nederlandse organisaties hebben zich aangesloten bij de grote Duitse demonstratie die zaterdag wordt gehouden bij de kerncentrale Emsland in Lingen. De SP gaat met een bus onder meer vanuit Zutphen die kant op om het protest kracht bij te zetten. Inzet is de eerdere sluiting van de kerncentrale die dertig jaar bestaat. Grote delen van Overijssel, Gelderland en Drenthe vallen binnen de honderd-kilometer gevarenzone van de centrale.

De Duitse regering wil de centrale op zijn vroegst in 2022 sluiten. Dat is veel te laat. Afgelopen jaar waren er alleen al 140 meldingen van incidenten bij de centrale. Wanneer er echt iets misgaat rijkt het risicogebied tot aan Apeldoorn. Niet voor niets hebben de kinderen in de straal van honderd kilometer vorig jaar jodiumpillen gekregen. Onder meer GroenLinks in Overijssel en Drenthe, Milieudefensie Zutphen en de SP uit de drie provincies hebben de verklaring van de Duitse demonstranten onderschreven.

Kerncentrale Emsland (Lingen II) ligt zo’n 20 kilometer van Coevorden af, in Duitsland. In 2022 zou de centrale moeten sluiten, maar de naburige splijtstoffabriek blijft nog onbepaalde tijd open. SP Statenlid Paul Kusters stelde in Provinciale Staten van Gelderland al vragen over de centrale: ,,De ervaring, met het sluiten van de andere centrales in Duitsland, leert dat de afbouw ook zeker nog 7 jaar in beslag zal nemen. Ondertussen heeft de centrale regelmatig last van storingen en kleine schades. In Lingen wordt ook voortdurend nieuw kernafval geproduceerd, waaronder opgebrande hoogradioactieve splijtstofstaven. Een veilige oplossing voor dit afval is nog steeds ver te zoeken. Bovendien brengen de internationale uraniumtransporten van en naar de fabriek omwonenden langs de routes in gevaar. Een volstrekt ongewenste situatie dus.”

Er is, gezien de verstrekking van jodiumpillen, een reële dreiging, stelt Kusters. ,,Is de veiligheidsregio voldoende ingericht bij een nucleaire ramp? Weet de bevolking wat te doen? Is men op de hoogte van de technische en fysieke problemen van de kerncentrale?”