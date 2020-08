Buurvrouw Inga ontdekte twee van de vijf branden in Zutphen: 'Het moet allemaal nog bezinken’

Op beide plekken in de Lulofsstraat sneuvelden vuilniscontainers en op één van de plekken sloegen de vlammen over naar een schuur. In de Fie Carelsestraat ging een motor in vlammen op en aan de Jo Spierlaan werd voor een woning een fiets in de as gelegd. Later werd bekend dat ook nog een fiets bij de kruising van de Johanna Naberlaan met de Ina Boudier Bakkerlaan vlam had gevat.